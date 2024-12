iPhone 13 in offerta sotto i 500€ su Amazon: ora è un affare (anche a rate)

Torna l’offerta Amazon dedicata a iPhone 13: lo smartphone di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro, con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione in questione, che rappresenta il nuovo prezzo minimo storico dello smartphone di Apple su Amazon, è valida solo per alcune colorazioni. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 13: un best buy per la fascia media

Con iPhone 13 è possibile acquistare un ottimo smartphone a un prezzo molto interessante. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici che viene affiancato dall’ottimo SoC Apple A15 Bionic. Tra le specifiche tecniche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, oltre all’immancabile sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Lo smartphone viene proposto in offerta nella variante da 128 GB di storage.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 499 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.

Si tratta dell’offerta giusta per poter acquistare un nuovo iPhone, con un rapporto qualità/prezzo molto elevato e con una spesa sensibilmente inferiore rispetto ai modelli più recenti, anche senza rinunciare a ottime prestazioni e alla possibilità di poter sfruttare un sistema operativo sempre aggiornato e la possibilità di accedere a tutti i servizi Apple.