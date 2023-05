iPhone 13 in offerta ad un nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Acquistare un nuovo iPhone 13 diventa sempre più conveniente: lo smartphone di Apple si conferma un vero e proprio punto di riferimento del mercato per rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare un nuovo iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 749 euro con la possibilità anche di pagare in 12 rate mensili senza interessi (anche con carta di debito e senza finanziamento). L’offerta porta lo smartphone, disponibile in varie colorazioni, al suo nuovo minimo storico. Per accedere alla promozione è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Continua il calo di prezzo di iPhone 13 su Amazon: nuovo minimo storico ora

iPhone 13 è uno smartphone sempre più completo e conveniente. Lo smartphone è dotato dell’ottimo chip Apple A15 Bionic, in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo oltre che un consumo di energia davvero ridotto. Da notare anche la presenza di un display OLED da 6,1 pollici.

A completare le specifiche c’è una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato e supportato costantemente da Apple con nuove funzioni che vanno a migliorare l’esperienza d’uso. Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni e, nella variante in offerta, presenta 128 GB di memoria interna.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 749 euro. Lo smartphone può essere acquistato anche optando per un pagamento in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta e portarsi a casa lo smartphone al miglior prezzo di sempre su Amazon è disponibile il link qui di sotto. L’offerta è destinata a durare solo per un breve periodo di tempo.

