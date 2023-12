iPhone 13 in offerta a QUESTO PREZZO su Amazon è la scelta giusta

iPhone 13 continua a essere la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone con un prezzo conveniente. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 669 euro. Per gli utenti abilitati agli acquisti a rate su Amazon, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Sono disponibili diverse colorazioni. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 13: a questo prezzo è sempre un’ottima scelta

Scegliere iPhone 13 permette di acquistare un ottimo iPhone con una spesa ridotta. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, la possibilità di utilizzare il Face ID e il sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Lo smartphone in questione è, quindi, la scelta giusta per poter mettere le mani su di un nuovo iPhone con una spesa contenuta e senza compromessi sulle prestazioni e sul sempre eccellente supporto software garantito da Apple ai suoi dispositivi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 669 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto vale solo per alcune colorazioni e sarà disponibile solo per un breve periodo. La consegna è immediata.

