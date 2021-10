iPhone 13: in Francia vengono venduti con le EarPods

Apple continua a spedire le cuffie cablate EarPods con i nuovi iPhone 13 in Francia. Lo sapevate? Anche se il colosso di Cupertino ha smesso di inserire auricolari all'interno delle scatole degli iPhone da diverso tempo, si scopre che la Francia è esente da questa mossa politica.

iPhone 13 con EarPods in Francia per via di una particolare legge

L'OEM statunitense sta vendendo l'iPhone 13 con EarPods all'interno della scatola in Francia; questo avviene per via di un requisito legale relativo all'energia a radiofrequenza che rende le cuffie un elemento necessario per gli utenti e che, pertanto, deve essere incluso nella confezione degli smartphone.

Molti paesi hanno stabilito una restrizione legale sulla potenza in radiofrequenza (RF) in quanto questa potrebbe avere il potenziale per provocare danni al cervello delle persone.

Bene, anche se Apple ha progettato gli iPhone in modo tale che il sensore di prossimità rilevi quando il telefono viene tenuto vicino alla testa riducendo così, l'uscita RF, questo non è sufficiente al governo francese. Ecco perché la compagnia deve attenersi alle regole del paese.

La Francia incoraggia i suoi cittadini a evitare di tenere il telefono vicino alla testa. Il governo consiglia di utilizzare cuffie che possono aiutare a eludere le alte frequenze. È per questo motivo che i marchi di telefonia nel suddetto Paese devono inserire necessariamente gli auricolari nelle scatole dei loro dispositivi.

È stato notato e condiviso da alcuni utenti che Apple include EarPods nella confezione della nuova serie iPhone 13 così come ha fatto con la line-up dello scorso anno.

Curiosamente, la compagnia li ha posizionati in modo intelligente in una “scatola all'interno di una scatola“. Basta decomprimere la prima per vedere la seconda. Bizzarro, ma geniale: questo consente ad Apple di utilizzare la stessa confezione di iPhone 13 che utilizza a livello globale, ma includendo comunque le cuffie al loro interno.