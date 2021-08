iPhone 13 sarà ufficiale fra pochissimi giorni, sebbene manchi ancora la conferma ufficiale. Intanto, su Amazon crolla iPhone 12 in edizione standard: il modello rosso con 64GB di spazio di archiviazione lo porti a casa a 749€ invece di 939€. Risparmi ben 190€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. In sconto anche le altre colorazioni.

iPhone 13 fa crollare il prezzo di iPhone 12

Un occasione più che ghiotta per portare a casa il gioiellino della mela morsicata. Uno smartphone eccezionalmente potente, seppur sufficientemente compatto da stare bene in una tasca. Un design tutto nuovo, un fascino retrò impreziosito da elementi moderni, che lo rende unico e ben protetto. Infatti, il vetro Ceramic Shield protegge il tuo device dalle cadute e dagli urti in modo eccellente: è il melafonino più resistente di sempre, complice la certificazione IP68.

Sotto la scocca, un potente hardware la cui punta di diamante è il processore A14 Bionic, pronto ad affiancarti in qualsiasi attività: dalla più semplice al gaming più impegnativo.

Godi di tutte le novità più succulente, come il sistema di ricarica MagSafe e il rinnovato comparto fotografico, passando dall’eccellente display.

Insomma, di certo iPhone 12 non ha bisogno di presentazioni. Tutto quello che c’è da fare è essere furbi e approfittare dell’arrivo di iPhone 13 per portare a casa l’attuale top di gamma godendo di uno sconto eccezionale. Accaparratelo adesso da Amazon a 749€ invece di 939€ (colorazione rossa): puoi pagare anche a rate, se lo desideri. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

