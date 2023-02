iPhone 13: il prezzo CROLLA ANCORA su Amazon (-220€)

Arriva un nuovo minimo storico per iPhone 13 su Amazon. Il modello da 128GB è disponibile infatti ad un prezzo di 719,90 euro, con uno sconto di circa 220 euro rispetto al costo originale. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla nota piattaforma di eCommerce.

Lo smartphone è disponibile pronta consegna: questo significa che con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa già nella giornata di domani. Scoprirai le qualità di un dispositivo ancora validissimo per la sua categoria.

iPhone 13: a questo prezzo ne vale assolutamente la pena

iPhone 13 del resto non ha nulla da invidiare al suo successore grazie al display Super Retina XDR da 6.1 pollici che esalta l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel con supporto a grandangolo e ultra-grandangolo. Oltre a questo, hai stili fotografici, smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR in 4K.

Da menzionare anche la fotocamera anteriore da 12 megapixel, perfetta per selfie e videochiamate, con il supporto a Modalità Notte e registrazione di filmati HDR in 4K con Dolby Vision.

Il chip A15 Bionic ti assicura prestazioni allucinanti con un’efficienza energetica che ti permetterà di avere fino a 19 ore di riproduzione video. Il tutto contenuto all’interno di una scocca elegante con robusto design in Ceramic Shield.

Approfittane perché a questo prezzo andrà via abbastanza in fretta: iPhone 13 al minimo storico assoluto su Amazon. Solo 719,90 euro, con pagamento a rate attivo. E che sia una buona Domenica per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.