iPhone 13, il miglior iPhone da acquistare su Amazon

A distanza di due anni dal suo debutto ufficiale sul mercato, iPhone 13 continua ad essere il dispositivo più apprezzato e venduto dell’intera line-up. Complice il prezzo super scontato su Amazon, le ottime prestazioni, la medesima scheda tecnica di iPhone 14, questo smartphone è diventato – ed è ancora adesso – uno dei prodotti che noi consigliamo con più enfasi agli utenti. Grazie ad Amazon poi, potrà essere vostro con soli 749,00€, spese di spedizione incluse. Il modello che noi vi segnaliamo è quello in colorazione midnight con 128 GB di memoria interna. La consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita e avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare infatti il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis. Non di meno, si può usufruire della possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Insomma, capite bene che è un best buy, non lasciatevelo sfuggire.

iPhone 13 (128 GB): imperdibile a questo prezzo

Come detto, a soli 179,00€ si presenta come un’ammiraglia da preferire al fratello maggiore (iPhone 14) per via del suo costo più contenuto. Dispone del processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, ha uno schermo OLED da 6,1 pollici con cornici contenute e notch di piccole dimensioni e la fotocamera è composta da due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e realizzano fotografie assurde anche al buio. Ottima la batteria che assicura un’autonomia di un giorno con una singola carica e ha il supporto alla wireless charging oltre che alla ricarica MagSafe.

iPhone 13 (128 GB) è quindi uno smartphone eccellente, è un best buy alla cifra a cui viene venduto (solo 749€) e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.