iPhone 13: i migliori accessori compatibili con il MagSafe

Da quando è arrivato sul mercato il primo iPhone 12, abbiamo visto la nuova tecnologia MagSafe inserita all'interno dei melafonini. Inizialmente, i gadget compatibili erano davvero pochi, ma oggi ce ne sono diversi, uno più interessante dell'altro. Complice di questa forte espansione è sicuramente l'iPhone 13 arrivato sul mercato pochi mesi or sono. Abbiamo scelto per voi tre gadget, tutti dal costo contenuto e dal rapporto qualità-prezzo eccellente. Scopriamoli insieme.

MagSafe e iPhone 13: accessori per tutti

Il primo prodotto di cui vi parliamo è una cover. Certo, quelle originali Apple sono tutte compatibili, ma anche quelle di Spigen, noto costruttore di accessori per device mobili, meritano l'attenzione. Noi abbiamo preso in questione il modello Mag Armor, ma sappiate che ce ne sono tante altre su Amazon con questa tecnologia. La versione da noi scelta ha un costo contenuto ed è in colorazione “nero opaco”. Con 27,99€ vi portate a casa un gioiellino che protegge il device, migliora l'ergonomia e permette al telefono di caricarsi magneticamente con l'adattatore.

A proposito di adattatore, segnaliamo quello originale Apple in super sconto su Amazon: 39,15€ al posto di 45,00€. C'è il cavo in confezione ma non vi è un caricatore da muro; ricordatevi di acquistarlo!

Molto carina poi è la powerbank da 10.000 mAh MagSafe di Belkin si “attacca” senza fili al retro dell'iPhone. Una chicca non da poco, meravigliosa, comoda e pratica, utile soprattutto per chi ha il modello Mini. Costa 58,24€.

Dulcis in fundo, vi segnaliamo il caricatore da auto di ESR: in confezione troverete l'adattatore che si attacca alle bocchette dell'aria e che permette di inserire il device magneticamente, ma anche un cavo USB C e uno spinotto da viaggio con due uscite USB A 3.1. Costa 36,99€ ma vale ogni singolo centesimo richiesto dal produttore.

Qual è il vostro preferito?