iPhone 13: ecco i dettagli sulle BATTERIE

Le capacità della batteria degli ultimi iPhone 13 sono trapelate online grazie alla scheda informativa di Apple. Questo è quanto si scopre in queste ore. Osserviamo meglio.

iPhone 13: la capacità nominale dei nuovi modelli

La line-up di iPhone 13 è l'ultima offerta dall'OEM di Cupertino nel segmento degli smartphone. Oltre alla versione vanilla della gamma 2021, abbiamo anche i modelli 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Ricordiamo che l'azienda ha aperto i preordini pochi giorni fa.

Come da tradizione, la compagnia non ha svelato neanche quest'anno mai la capacità effettiva della batteria dei nuovi modelli. Ora però, una “Scheda informativa sul prodotto Apple e Beats” recentemente pubblicata ha tuttavia indicato che tutti i dispositivi di iPhone 13 sono dotati di celle energetiche più capienti rispetto ai corrispondenti predecessori del 2020.

Si legge che l'iterazione 13 Pro Max ha il più alto miglioramento percentuale nella capacità della batteria. Di fatto ci troviamo di fronte ad un terminale con ben 4373 mAh, ovvero circa il 18,5% in più rispetto al modello dello scorso anno.

L'iPhone 13 Mini ha una capacità della batteria di circa 2.438 mAh; l'aumento, in questo caso, è del 9%. Il modello vanilla però, ha una batteria da 3240 mAh con un upgrade del 15% e il Pro arriva con una 3125 mAh (+ 11%). Bisognerà capire se questi dati si sposeranno alla perfezione con l'efficienza energetica del nuovo SoC Bionic A15 della società.

Si prevede che l'aumento della capacità della batteria si traduca in una maggiore autonomia per i suddetti telefoni, sebbene le dimensioni dello schermo potrebbero anche limitare la quantità di energia disponibile per altre attività. Staremo a vedere.

