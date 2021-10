iPhone 13: ecco COSA VI SERVE per sfruttarlo al meglio

Se avete appena acquistato un nuovo iPhone 13, allora dovete leggere questo elenco di accessori che vi servono necessariamente per sfruttarlo al meglio.

iPhone 13: cinque accessori da avere

In primo luogo riportiamo un classico caricatore veloce da 20W. Come tutti sapranno, i nuovi modelli non dispongono di un charger in confezione, ecco perché è necessario acquistarne uno veloce in separata sede. Quello di Ugreen, noto brand famoso sullo store di Amazon, si trova in super sconto a 15,99€. Costa poco, è veloce ed è compatto, perfetto per essere portato sempre con sé in borsa o nello zaino.

Non può mancare poi un paio di cuffie AirPods Pro; con queste, l'utilizzo del vostro nuovo terminale sarà completamente diverso: le chiamate non saranno più le stesse, così come gli allenamenti in palestra o al parco. Costano il giusto, ma hanno il chip proprietario Apple che assicura un abbinamento immediato con tutti i prodotti della mela. Questo è il classico prodotto che “finché non lo avete, non potete capirne i benefici”. Provare per credere. Su Amazon sono in super sconto a 203,98€ al posto di 279€.

Siete amanti del minimal e adorate l'Apple Wallet ma pensate che costa troppo? Effettivamente, 65€ per un portacarte di credito è una cifra un po' elevata, giustificata però dall'ottimo materiale (pelle) e dal magnete super potente. Spigen ha realizzato la versione rivale: costa molto meno, ma funziona allo stesso modo. Si chiama “Valentinus” e la portate a casa con 27,99€.

Dulcis in fundo: un Apple Watch non potrà più mancare sul vostro polso. Il modello di ultima generazione arriverà con un po' di ritardo sugli scaffali, perciò… quale comprare? Noi vi consigliamo l'SE da 40 o 44 mm (a seconda di quello che preferite). Il wearable monitora il sonno, il battito cardiaco, gli allenamenti, vi segnala le notifiche, potete farci le telefonate (con il modello LTE) e tanto altro ancora. Diventerà presto il vostro migliore amico, promesso. Sarà vostro con soli 299€.

L'ultimo gadget è il nostro preferito: è un powerbank compatibile con lo standard MagSafe. È di Anker e ha un prezzo di 39,99€. Come funziona? Lo poggiate sul telefono e lui inizierà a ricaricare il device. Bello, vero?