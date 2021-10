iPhone 13 è in SCONTO: tuo nel colore che più ami

Se da quando sono usciti sul mercato ci stai facendo un pensierino, questa è l'occasione che fa per te. Disponibili su Amazon, gli iPhone 13 costano anche meno del dovuto grazie a un piccolo ribasso in corso. Scegli il colore che più ami e ne fai diventare uno tuo a soli 1260,55€ con pagamento suddiviso in 5 rate se vuoi.

Le spedizioni sono ovviamente veloci e gratuite, quindi cosa stai aspettando? Fossi in te non me lo farei ripetere due volte.

iPhone 13: acquistalo a prezzo ridotto e vivilo a pieno

iPhone 13 è uno dei nuovissimi smartphone Apple usciti sul mercato. Su Amazon li trovi in tutte le colorazioni e ovviamente nel taglio di memoria più grande ossia 512 GB così non avrai mai problemi. Ti basta selezionare il colore che vuoi per godere subito di uno sconto che arriva a un massimo di 30 euro.

A tua disposizione hai un fenomenale display da 6,1 pollici in Super Retina XDR che ti fa godere i contenuti come se fosse un piccolo cinema. Le dimensioni sono pressoché perfette visto che ti permettono di mantenere lo smartphone con una sola mano e, inoltre, puoi contare sul rivestimento Ceramic Shield che lo rende resistente a urti ed eventuali cadute.

Non manca al suo interno il nuovissimo processore A15 Bionic che lo fa volare sotto le tue dita: qualunque cosa farai, lo smartphone sarà velocissimo e senza latenze.

Ovviamente trattandosi di Casa Cupertino non poteva mancare l'eccezionale apparato fotografico che quest'anno si impreziosisce con la modalità cinema che sfrutti all'interno dei video per effetti veramente degni del grande schermo.

Cos'altro dirti, degli iPhone ne conosci bene i pregi. Se sei interessato approfitta della promozione e acquista questo smartphone su Amazon a soli 1260,65€.