iPhone 13 è il BEST BUY di oggi: costa solo 714€

iPhone 13 continua ad essere la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone da acquistare con il miglior rapporto qualità/prezzo possibile: grazie a questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 714 euro. L’offerta riguarda la versione con 128 GB di storage che potrà essere acquistata anche in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 13 in offerta ad un ottimo prezzo: è un best buy

La scheda tecnica di iPhone 13 è completa e rende lo smartphone un punto di riferimento del mercato, garantendo ottime prestazioni e un risparmio netto rispetto agli iPhone 14. Le specifiche sono complete e senza punti deboli mentre il design è quello inconfondibile della gamma iPhone.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e può contare sul potente SoC Apple A15 Bionic (lo stesso utilizzato da iPhone 14 e 14 Plus). C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al Face ID e al sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato e ottimizzato al meglio da Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 714,90 euro. Lo smartphone può anche essere acquistato con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Il modello in offerta è dotato di 128 GB di memoria interna e dell’elegante colorazione Nero Mezzanotte.

Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto. La consegna è gratuita e avviene in 3 giorni. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo iPhone con la possibilità di ridurre al minimo la spesa.

