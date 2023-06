iPhone 13: è ancora lui il miglior iPhone da comprare su Amazon?

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple che si presenta come un best buy anche dopo quasi due anni dalla sua uscita; ci riferiamo ovviamente al meraviglioso iPhone 13 che, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, si porta a casa al prezzo speciale di soli 763,99€, spese di spedizione incluse.

iPhone 13: ha tutto quel che serve e costa poco

Qualcuno potrebbe dire: “come fa un gadget del 2021 ad esser ancora appetibile?” ma la risposa è dietro l’angolo. Lui è un telefono all’avanguardia, un dispositivo così incredibile che Apple ha pensato di riproporlo nel 2022 con un moniker differente (iPhone 14) e poche modifiche al seguito. È leggero, potente, veloce, ha un chip incredibile (Apple Bionic A15 con modem 5G va ancora benissimo), è un cameraphone con due ottiche di punta che girano video in 4K HDR Dolby Vision, in modalità cinematografica e realizzano fotografie assurde anche al buio e, come se non bastasse, ha una batteria esageratamente generosa che garantisce un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Si ricarica via cavo Lightning, in modalità wireless o con la MagSafe.

Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon pertanto a 763,99€ godrà di una serie di vantaggi non da poco; citiamo infatti la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, anche a tasso zero per gli account abilitati, ma non finisce qui. Si può far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Tutti i prezzi includono l’IVA e avrete accesso ad un anno di garanzia con Apple, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e a due anni di assistenza tecnica gratuita con Amazon, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Questo è il miglior iPhone da acquistare oggi a 763,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.