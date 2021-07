Certo che si, puoi aspettare l'arrivo di iPhone 13 e – forse – mettere le mani sul tuo nuovo smartphone verso fine anno, a prezzo pieno. Oppure, puoi prendere l'eccellente iPhone 12 adesso con uno sconto di quasi 200€ e portalo in vacanza con te: foto mozzafiato, giochi, tanta potenza e tutto quello che solo iOS può offrirti. L'affare lo fai ora su Amazon: l'edizione 128GB la prendi a 799€ invece di 989€ con spedizioni rapide e gratis. Attento però: l'offerta è a tempo e i pezzi disponibili pochissimi.

iPhone 13 dopo? Meglio iPhone 12 in sconto adesso

Non è un paragone privo di senso, è saggio. Il modello che ora ha meno di un anno ti offre già uno sconto super, quello che dovrà uscire ti costringerà al prezzo pieno e potrai averlo solo fra un po' di mesi. Perché aspettare ancora per il tuo meritato gioiellino, se puoi prendere adesso uno dei device più potenti del mercato?

iPhone 12 poi è anche ben compatto, seppur non troppo piccolo. Un potente mondo di funzionalità nel palmo di mano, ogni volta che serve. Tutto quello che solo il sistema operativo iOS ti può offrire, che – ti ricordo – sarà aggiornato per molti anni a seguire, come solo Apple sa fare.

In tuto questo, non dimenticare che il device non solo è scontato: è anche una meraviglia sotto il profilo estetico. Un design industrial da mozzare il fiato. Un vero e proprio gioiellino, così desiderato da aver permesso vendite assurde sin dall'inizio.

Insomma, iPhone 13 a prezzo pieno, a fine anno, oppure iPhone 12 in sconto di quasi 200€ adesso? Si tratta, fra l'altro, dell'edizione con 128GB di spazio di archiviazione! Il tuo affare lo fai adesso, su Amazon: accaparratelo ora e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

