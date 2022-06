iPhone 13 CROLLA a 789€ su Amazon: da prendere al volo, durerà poco

iPhone 13 128GB precipita su Amazon a un prezzo pazzesco. Adesso puoi portarlo a casa, nell’edizione Galassia, a 789€ invece di 939€ adesso. Un affare spettacolare, che durerà pochissimo. Per approfittarne, completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

iPhone 13 128GB in sconto pazzesco su Amazon

Uno smartphone che proprio non ha bisogno di presentazioni. Un dispositivo top di gamma super compatto, con il processore Apple 15 Bionic pronto a garantire prestazioni eccellenti per qualsiasi utilizzo. Il display, bel protetto dal vetro Ceramic Shield, è l’eccellente pannello Super Retina XDR da 6,1″.

Sul posteriore, un ottimo comparto fotografico a doppio sensore mentre sul posteriore, c’è l’eccellente TrueDepth camera alla quale affidare selfie e videochiamate. Eccezionale l’autonomia energetica su questo modello, decisamente migliorata rispetto alla precedente. Naturalmente, a supporto del comparto fotografico c’è un sistema software incredibilmente avanzato, in grado di rendere chiunque un fotografo, semplicemente puntando e scattando.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, ora che iPhone 13 128GB – edizione Galassia – è in gran sconto a 789€ invece di 939€. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo adesso. Godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata, il prezzo potrebbe variare nelle ore successive alla pubblicazione di questo articolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.