Mancano pochissimi mesi alla presentazione dei nuovi iPhone 13 di casa Apple. In questo video/articolo faremo un riassunto di tutte le informazioni relative al futuro dispositivo flagship del colosso di Cupertino. Siete pronti?

iPhone 13 fra notch, AOD e nuove colorazioni

Partiamo dall'elemento più semplice: la data di lancio dei nuovi dispositivi. Stando agli ultimi rumor e alle previsioni di Ming-Chi Kuo, noto analista Apple, sembra che quest'anno non avremo alcun ritardo nel lancio dei telefoni top di gamma dell'azienda. L'anno scorso il keynote si è tenuto ad ottobre, ma i motivi del ritardo erano da ricercarsi nella pandemia da Coronavirus che ha portato a problemi e criticità alle catene di approviggionamento della compagnia. Quest'anno, nonostante la pandemia continui ad essere presente nelle nostre vite, sappiamo che non ci saranno slittmenti di alcun genere per quanto concerne l'arrivo dei melafonini del 2021.

Quali modelli vedremo?

iPhone 13 standard da 6,1 pollici, Mini da 5,4″, Pro da 6,1″ e Pro Max da 6,7″. Ci troveremo di fronte alla medesima line-up (aggiornata) vista nel 2020. Tuttavia, brutte nuove per il 2022: la società sembra intenzionata a voler eliminare la variante “Mini” a causa delle vendite molto basse e alle prestazioni non ottimali in termini di spedizioni.

Lo schermo subirà dei miglioramenti?

Assolutamente sì. Avremo un pannello OLED LPTO con un elevato refresh rate (fino a 120 Hz) adattivo. Ciò significa che la frequenza di aggiornamento cambierà in base al contenuto visualizzato in un dato momento. Le dimensioni degli schermi saranno identiche a quelle dei modelli 2020 così come la risoluzione e i PPI. Potremo vedere qualche chicca hardware aggiuntiva sul modello Pro Max,ma non ci metteremmo la mano sul fuoco. Attenzione: il refresh rate più elevato potrebbe riguardare solo le varianti Pro, nonostante i rumor precedenti di Bloomberg che indicavano tale feature su tutta la gamma 2021.

Il notch sparirà su iPhone 13?

No. Scordiamoci un iPhone senza notch, gotch o full screen, per il momento. Ad ogni modo, si parla di una tacca di dimensioni ridotte, con Face ID integrato. Purtroppo però, non sarà presente il famigerato Touch ID, molto utile per sbloccare agilmente il telefono anche con la mascherina sanitaria al volto. Niente Touch ID sotto lo schermo così come sul pulsante di accensione posto sul frame laterale destro. Quanto sarebbe comodo in questo caso?

Nuove batterie per iPhone 13?

Sì, ci saranno batterie maggiorate.

2046 mAh per il Mini;

3095 per i due prodotti da 6,1″;

4352 mAh per il gigante Pro Max.

Aspettiamoci autonomie da record, fatta eccezione per il piccoletto della casa che – si spera – possa ottenere risultati – perlomeno – soddisfacenti. A gravare sulla cella energetica ci penserà il fantomatico AOD (Always On Display), inserito in un modo pressocché simile a come avviene per l'Apple Watch Series 5/6.

Fotocamere iPhone 13

Anteriormente, la solita vecchia selfiecam ci permetterà di realizzare scatti sempre ottimi anche in condizioni di scarsa illuminazione e video con una “pasta” naturale come Apple ci ha insegnato. Posteriormente, i modelli standard avranno una disposizione delle lenti diagonale e le suddette dovrebbero venir aggiornate. Si parla di sensori da 48 Megapixel e di un'ultra-wide degna di questo nome con OIS. La main camera dovrebbe mantenere la stabilizzazione ottica con spostamento della matrice. Queste e altre modifiche dovrebbero essere presenti anche sul Pro e sul Pro Max, anche se si parla di un comparto software dedicato. Diversi rumor sottolineano la presenza della modalità “Ritratto” anche nei video. Sul fronte delle dimensioni, le camere dovrebbero avere una diagonale più grande, così come i moduli quadrati. Si parla di uno spessore maggiore e di una grandezza superiore del 20% se paragonata agli iPhone 12. Il LiDAR invece, dovrebbe venir inserito anche sui telefoni più economici della famiglia. I Pro al contrario, avranno una terza lente aggiuntiva tele. Non ci sarà lo zoom periscopico, però. Peccato.

Il 5G sarà presente?

Non mancherà il 5G con supporto alle onde millimetriche (mmWave) per tutte le regioni del mondo e il solito, caro, vecchio, buon connettore Lightning che ci accompagna dal lontano 2012. In ultima analisi, i report più recenti suggeriscono un nuovo magnete MagSafe all'interno del device, più solido e più avanzato.

Il design sarà lo stesso? Nuovi colori?

Sì. Al di là di queste modifiche, difficilmente Apple cambierà l'estetica dei suoi device dopo solo un anno. Il grande cambiamento sarà rappresentato dalle soluzioni hardware sotto la scocca e dalle potenzialità di iOS 15 abbinato al nuovo SoC super veloce da 5 mm Bionic A15. Avremo però nuove colorazioni, secondo un ultimo rumor appena emerso. Ci sarà la tinta nero opaca e quella arancione. Alcune perdite suggeriscono anche la presenza di una White Pearl mai vista prima, ma ci sono pochissime prove a sostegno di questa tesi.

Quanto costerà iPhone 13

I prezzi di iPhone 13 invece, dovrebbero rimanere gli stessi che abbiamo visto con i modelli del 2020, street price esclusi. Siete curiosi? Restate connessi con noi per scoprire le ultime novità in merito.

