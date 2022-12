iPhone 13: con QUEST'OFFERTA è lo smartphone DA COMPRARE (anche in 5 rate su Amazon)

iPhone 13 è oramai il riferimento della gamma di smartphone Apple. Lo smartphone è molto più economico delle varianti Pro ma offre prestazioni praticamente identiche, garantendo il top della velocità e della fluidità in ogni condizione. iPhone 13 è anche molto più conveniente di iPhone 14 che costa di più senza aggiungere praticamente nulla di nuovo.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, l’acquisto di iPhone 13 diventa una scelta davvero vantaggiosa. Lo smartphone di Apple viene ora proposto al prezzo scontato di 849 euro invece che 939 euro con diverse colorazioni disponibili e con la possibilità di acquisto in 5 rate senza interessi. Per sfruttare l’offerta, destinata ad esaurirsi in breve tempo, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

iPhone 13: è lo smartphone Apple da comprare in questo momento

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone, scegliere iPhone 13 diventa un’opzione sempre più vantaggiosa. Lo smartphone, infatti, garantisce un rapporto prezzo/prestazioni davvero ottimo. Il dispositivo può contare su di un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale supportato dal SoC Apple A15 Bionic.

C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel di cui uno ultra-grandangolare. Lo smartphone è resistente all’acqua e, nella versione in offerta, è dotato di 128 GB di storage, il quantitativo giusto per un utilizzo senza limitazioni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 849 euro invece di 939 euro con la possibilità di optare anche per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi o costi aggiuntivi. La promozione riguarda alcune colorazioni dello smartphone ed è destinata ad esaurirsi rapidamente.

A questo prezzo, anche considerando il lungo supporto software garantito da Apple, iPhone 13 è la scelta giusta per chi valuta l’acquisto di un nuovo iPhone. Rispetto ai Pro il risparmio è davvero enorme e le prestazioni sono praticamente identiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.