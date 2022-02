iPhone 13 con 128 GB di spazio: prezzo in PICCHIATA, fai subito

Un prezzo particolarmente convincente per iPhone 13 che te lo porti a casa con 130 euro di sconto all'istante. L‘offertona da prendere al volo è su Amazon dove il modello in sconto è quello più ambito: 128 GB di spazio per fare ciò che vuoi. Tecnologia di ultima portata in una scocca elegantissima che diciamolo, fa gola a tutti. Non perdere un secondo in più e aggiungilo al carrello, puoi pagarlo anche con finanziamento a soli 802,05€.

Le spedizioni? Completamente gratuite in tutta Italia.

iPhone 13: lo smartphone che stavi aspettando in offerta

Se nei giorni scorsi hai perso la tua occasione, ecco Amazon che ti tiene il gioco e ti permette di concludere il tuo piccolo affare con uno sconto niente male. iPhone 13 diventa tuo in colorazione Mezzanotte mettendoti sotto le mani un gioiellino a cui non dirai addio prima di anni. Ovviamente sai benissimo quali sono i suoi punti di forza, ma un riassuntino ci sta sempre.

Questo smartphone appartiene alla serie più recente uscita sul mercato. Al suo interno ha delle componenti che lo fanno volare sotto le tue dita e non ti impediscono neanche una volta di fare ciò che vuoi. L'intero apparato fotografico è il fiore all'occhiello che ti fa scattare selfie perfetti e fotografie come se fossi un professionista. Con l'aggiunta della modalità Cinema puoi girare video da grande schermo sia in termini di qualità che di effetti veri e propri.

Non te ne fai nulla delle K dopo i numeri se a supportarti non hai un display eccezionale come questo Super Retina XDR che con 6,1 pollici di ampiezza è perfetto. Lo tieni in mano agevolmente e ci navighi dentro con un solo dito spostandoti a destra e manca e esplorando universi di colori e dinamismo. Ovviamente non manca all'appello il nuovissimo Chip A15 Bionic con tutte le sue caratteristiche annesse.

Il supporto al 5G? Presentissimo!

Acquista al volo il tuo iPhone 13 da 128 GB di memoria su Amazon a soli 802,05€. Lo sconto che supera i 130 euro è da prendere al volo.