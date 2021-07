Purtroppo iPhone 13 non avrà il Touch ID sotto il display. Sembra essere oramai evidente, anche se ammettiamo che tale mancanza fa storcere il naso anche noi, soprattutto perché la concorrenza lo fa da tempo in ambito Android.

iPhone 13: niente Touch ID, rassegniamoci

A causa della pandemia di coronavirus dello scorso anno, l'usabilità dell'unico metodo biometrico di Apple è stata messa sotto esame. Da alcuni anni infatti, i melafonini del colosso di Cupertino supportano solo lo sblocco mediante Face ID. Tuttavia, da quando il virus ha richiesto alle persone di indossare sempre una maschera, utilizzare il telefono è diventato un problema. Con la maschera attiva, il Face ID non funziona; bisogna ammettere che, successivamente, la compagnia ha rilasciato una nuova funzionalità che aiuta gli utenti a sbloccare rapidamente il telefono mentre indossano la protezione facciale.

Sebbene questa feature consenta agli utenti di sbloccare l'iPhone in pochi secondi indossando una maschera, non tutti gli utenti hanno un Apple Watch che supporta il tutto. Pertanto, la maggior parte di clienti Apple attende con impazienza la reintroduzione anticipata del Touch ID. Lecito quindi che la maggior parte dei fan si aspetta il Touch ID su iPhone 13.

All'inizio dell'anno, è stato segnalato che la serie iPhone 13 avrebbe utilizzato la tecnologia delle impronte digitali Touch ID sotto lo schermo. I rapporti affermano anche che il futuro iDevice di punta utilizzerà la doppia autenticazione Face ID + Touch ID. L'OEM di Cupertino ha infatti registrato un gran numero di brevetti tecnologici relativi a questa feature negli ultimi sei mesi. Tuttavia, l'ultimo rapporto non è quello che le persone vorranno sentire.

Secondo quanto si apprende, Apple potrebbe non riportare il Touch ID su iPhone così presto. Il noto leaker Mark Gurman ha appena rivelato che i nuovi telefoni manterranno ancora un solo metodo biometrico, leggasi “Face ID”. Ha sottolineato: “Apple ha testato l'impronta digitale sotto lo schermo per il dispositivo di quest'anno, ma questa funzione potrebbe non apparire su questa generazione di iPhone“.

Nonostante l'assenza di questa funzione, la serie di gadget in arrivo avrà ancora alcuni importanti aggiornamenti. Ad esempio, l'azienda migliorerà notevolmente la configurazione della fotocamera. Anche la stabilità dell'obiettivo e le capacità di imaging notturno saranno migliori. Inoltre, questo dispositivo verrà fornito per la prima volta con uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Inoltre, Mark Gurman afferma che la gamma 2021 arriverà ufficialmente a metà settembre. I nuovi telefoni avranno un notch più piccolo.

Apple

Smartphone