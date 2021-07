Secondo quanto riferito, Apple sta aumentando i numeri degli ordini quest'anno; l'imminente serie iPhone 13 arriverà a settembre come da roadmap. Sembra che quest'anno non ci saranno ritardi come invece è accaduto nel 2020.

iPhone 13: ecco i nuovi rumor

Gli iPhone 2021 di Apple avranno le stesse dimensioni dei modelli dello scorso anno, ma il notch sarà sensibilmente più piccolo; a ribadirlo è un nuovo rapporto di Bloomberg. Questo è in linea con le precedenti previsioni dell'analista Ming-Chi Kuo. Secondo il giornale americano, i telefoni di quest'anno saranno un aggiornamento iterativo rispetto alla gamma di melafonini del 2020 e includeranno diversi miglioramenti: dal processore alle fotocamere, dal display al notch.

Bloomberg riferisce che “almeno uno” dei quattro nuovi dispositivi includerà un pannello LTPO (ossido policristallino a bassa temperatura). Questa è una tecnologia che l'azienda ha precedentemente utilizzato con i suoi smartwatch per regolare dinamicamente le frequenze di aggiornamento dello schermo al fine di risparmiare la batteria. Ciò si allinea con una precedente previsione dell'analista Kuo, che ha affermato che entrambi gli iPhone Pro presenteranno unità LTPO con refresh rate da 120Hz.

Il rapporto mette anche in dubbio la possibilità di vedere un iPhone con un sensore di impronte digitali in-display quest'anno. Sebbene Bloomberg affermi che la compagnia di Tim Cook abbia già testato la tecnologia, afferma che è improbabile che possa apparire già nel 2021. Nel lontano 2019, Kuo aveva previsto che i modelli di iPhone 2021 di Apple sarebbero stati i primi a presentare fingerprint sotto lo schermo.

Non di meno, gli aggiornamenti della fotocamera includeranno uno zoom ottico migliorato per la registrazione di video. Kuo in precedenza aveva affermato che anche le fotocamere ultrawide avrebbero potuto ricevere un upgrade quest'anno.

Un'area che il rapporto di Mark Gutman non cita riguarda la ricarica. Ci sono stati diversi rumor che prevedevano l'arrivo di un terminale privo di porte nel 2021 con la sola ricarica magnetica MagSafe. L'analista, al contrario, ha affermato che Apple non pensa che la tecnologia sia abbastanza matura da sostituire le porte Lightning fisiche.

