iPhone 13: arriva il nuovo powerbank MagSafe di Anker da 10000 mAh

In queste ore, Anker ha appena lanciato un nuovo powerbank MagSafe per iPhone 13 e non solo, dotato di ben 10.000 mAh. Costa 80 dollari e arriverà presto anche da noi in Europa.

Il noto costruttore di accessori per dispositivi mobili ha da poco svelato questo prodotto. Parliamo di un caricatore magnetico molto capiente e spazioso che offre il doppio della capacità rispetto ai gadget rivali. Certo, è più spesso e ingombrante, ma è un gadget unico al mondo, al momento. Si chiama Anker 633. È stato lanciato negli USA per 80 dollari.

Anker 633 per iPhone 13: le caratteristiche

Con questo powerbank si può aggiungere batteria extra al proprio melafonino. con una facilità incredibile. Secondo l’azienda, con uno di questi si può caricare per due volte un iPhone 13 Pro: mica male. È stato progettato per essere un terminale sì da viaggio ma non è poi così tascabile visto è bello ingombrante. Ha una linguetta estraibile a la wireless charging Qi. Per il device c’è anche una porta USB A o C che fornisce altri 7,5W di potenza. In totale, ci sono 20W erogati.

Solo il nome ci lascia perplessi perché in realtà, la compagnia ha già in listino un altro powerbank MagSafe Anker 633, ma non è paragonabile a questo. L’accessorio ufficiale di Apple invece, fornisce 15W di potenza, queto invece 20W. Al momento non è chiaro come dissiperà il calore, ma speriamo di vedere presto recensioni ufficiali in merito.

La migliore alternativa (più economica)

Se intanto state cercando un powerbank più economico, ma dotato della medesima tecnologia, vi riportiamo l’ottimo Anker da 5000 mAh PowerCore che costa 59,99€ ma avete un coupon da 10€ applicabile al momento del pagamento che vi farà costare il tutto solo 49,99€. È un gadget super utile, anche perché ha un pratico stand che vi permette di tenere in piedi il dispositivo come se fosse allocato su una basetta. Affrettatevi prima che termini l’offerta.