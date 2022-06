iPhone 13 a prezzo PAZZESCO su Amazon: a 769€ durerà pochissimo

iPhone 13 128GB torna disponibile su Amazon e crolla a un prezzo che lo rende irrinunciabile. Puoi portarlo a casa a 769€ appena invece di 939€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Completa l’ordine al volo per approfittarne, a questo prezzo durerà pochissimo.

iPhone 13 precipita su Amazon in gran sconto

Uno smartphone top di gamma che non ha bisogno di presentazioni. Un dispositivo compatto, che ti permette di avere sempre tutta la potenza che occorre per qualsiasi tipo di attività.

Un melafonino di ultima generazione, che ti consentirà di sfruttare a pieno il potenziale di iOS, celeberrimo sistema operativo della mela morsicata che – ad oggi – non rivali. Il potente processore A15 Bionic ti consentirà di ottenere il massimo dall’OS, senza rallentamenti.

L’edizione Mezzanotte, con il suo affascinante nero lucido, è senz’altro fra le più belle ad oggi disponibili in vendita. Quando iPhone 13 crolla a un prezzo così basso, quasi da smartphone medio di gamma, diventa assolutamente irrinunciabile.

Non perdere l’occasione di portare a casa il modello da 128GB a 769,60€ da Amazon. Completa adesso l’ordine per accaparrartelo, ma sii veloce perché resterà disponibile per pochissimo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.