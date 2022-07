iPhone 13 a 779€: siate veloci, prezzo TOP, poche scorte

Clamorosa offerta su Amazon quest’oggi; girovagando sul web ci siamo imbattuti in una promo che sta semplicemente sconvolgendo gli utenti. Il nuovissimo iPhone 13 infatti, nella versione con 128 GB di spazio e in colorazione Product (RED) e si porta a casa a soli 779,00€ al costo di 939 €, con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissime ore. Praticamente sarà a casa vostra in un paio di giorni.

E inutile dirvi che acquistando da Amazon avrete tantissimi vantaggi; il primo, per esempio, riguarda le spedizioni che, come detto, sono gratuite. Oltre che veloci, ci sembra scontato.

iPhone 13: super sconto per un super device

Non manca neppure la possibilità di ricevere assistenza clienti per ben sette giorni su sette, e la garanzia è di due anni. Qualsiasi problema me lo risolverà Amazon oppure, perché no, il primo anno verrà garantito dal supporto di Apple. Questo vorrà dire che se doveste riscontrare dei problemi, vi basterà andare in un qualunque Apple Store per risolverli gratuitamente entro un anno dall’acquisto.

Questo telefono comunque è davvero eccezionale perché ha un display OLED da 6,1“ super retina luminoso e definito. I vostri contenuti saranno più vibranti che mai. Sotto la scocca batterà un cuore Apple Bionic A14 con modem 5G al seguito. Massima velocità e prestazioni top. È perfetto sia per il gaming che per altri utilizzi. Insomma, un telefono così vi può veramente svoltare la vita perché è in grado di fare tutto. Inoltre ha una batteria enorme: con una singola carica affronterete ore ed ore di autonomia.

Anche le fotocamere stupiscono perché sono da 12 megapixel ciascuna e garantiscono foto spettacolari anche al buio. C’è anche la possibilità di girare video in 4K HDR a 60 fotogrammi al secondo.

Insomma, la colorazione più bella è in sconto e vi invitiamo ad approfittarne per non perdere l’offerta. Siete veloci e soprattutto, non pensateci troppo. Tra pochissime ore potreste non trovarla più disponibile. Solo 779,00€.

