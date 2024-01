iPhone 13 a soli 649€: deve essere tuo su MediaWorld

Grazie a MediaWorld oggi ti assicuri un vero top di gamma a prezzo spettacolare. Acquista Apple iPhone 13 a soli 649 euro, invece di 759 euro. Uno sconto pazzesco per uno smartphone altrettanto formidabile. Dotato di 128GB hai tutto lo spazio necessario per app, giochi e archiviazione. Inoltre, puoi fartelo arrivare direttamente a casa tua con un piccolissimo contributo di 2,99 euro. Oppure puoi sempre prenotare il ritiro gratuito in negozio.

iPhone 13 128GB: a questo prezzo è tuo

Scegli Apple iPhone 13 128GB per la tua quotidianità. Realizzato pensando a quanto debba essere comodo uno smartphone per goderti al meglio social network, video e musica, questo modello è sensazionale. Dotato del chip A15 Bionic assicura prestazioni elevate e sempre di livello. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici regala immagini e video sempre perfetti. La luminosità è eccellente anche sotto la luce del sole e il vetro è super resistente grazie alla tecnologia Ceramic Shield.

Acquistalo subito a soli 649 euro, invece di 759 euro. Con MediaWorld, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate tutti i tuoi ordini che superano una spesa minima di almeno 30 euro. Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “Paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai rateizzare il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.