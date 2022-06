iPhone 13 5G 128GB in super minimo storico: su eBay a 709 euro

Super bomba su eBay! Metti nel carrello il nuovo Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 709 euro, invece di 939 euro. Un prezzo così non si era mai visto! Record incredibile e nuovo superminimo storico per uno degli smartphone più amati di sempre.

Spedizione gratuita o ritiro presso un punto da decidere prima del pagamento, con eBay il risparmio è assicurato. Inoltre, con PayPal potrai pagarlo in 3 comode rate. Non dovrai nemmeno fornire alcuna garanzia per questo mini finanziamento.

Aggiudicati il fantastico iPhone 13 5G 128GB a uno sconto pazzesco di ben 230 euro! Non è un sogno, ma un’opportunità da cogliere al volo prima che finisca in sold out su eBay. Questo nuovo modello di Casa Apple è davvero formidabile.

iPhone 13: parola d’ordine potenza

iPhone 13 è potente in tutto, anche nel prezzo. Oggi acquistalo a soli 709 euro su eBay, il colosso dello shopping online. Si tratta di una delle migliori offerte di sempre per questo prodotto gettonatissimo e soprattutto molto prestante.

Grazie al chip proprietario Apple A15 Bionic scoprirai cosa vuol dire velocità. Fai più cose contemporaneamente con questo smartphone iOS e lascia che superi livelli di potenza mai visti prima. Potrai aprire e usufruire di più app allo stesso momento senza notare rallentamenti o fastidiosi lag.

L’ampio display Super Retina XDR da 6,1 pollici garantisce immagini sempre perfette e ricche di dettagli. Colori così non li avevi mai visti prima. Inoltre, fluidità e reattività dello schermo ti permetteranno di fare qualsiasi cosa sempre meglio.

Guarda un film o gioca al tuo videogame preferito e ti sembrerà di essere nella scena. Leggi un libro, studia o assisti a una videoconferenza. I tuoi occhi non si affaticheranno mai e con la tecnologia True Tone la luminosità si regola in base alle condizioni di luce.

Non fare l’errore di aspettare. Acquista Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 709 euro, invece di 939 euro. Uno sconto così lo trovi solo su eBay. Pagalo con PayPal dividendo l’importo in 3 rate. Non dovrai fornire nessuna garanzia come busta paga o affini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.