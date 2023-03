iPhone 13 512 GB: MINIMO STORICO con le Offerte di Primavera di Amazon

iPhone 13 è uno dei punti di riferimento, per rapporto qualità/prezzo, della gamma di smartphone di Apple. Con la nuova offerta Amazon, disponibile in occasione della tre giorni di Offerte di Primavera, c’è la possibilità di acquistare al prezzo minimo storico la variante da 512 GB, ideale per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione per foto e, soprattutto, video.

Attualmente, infatti, iPhone 13 512 GB è disponibile al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.289 euro, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Da notare che è disponibile anche il pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e senza la necessità di attivare un finanziamento, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamento.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

iPhone 13 512 GB: un best buy con le Offerte di Primavera di Amazon

iPhone 13 è sempre di più un punto di riferimento per la gamma di smartphone di Apple. Lo smartphone può contare sul potente SoC Apple A15 Bionic supportato da un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con pannello OLED. C’è anche una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 16.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare iPhone 13 512 GB al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.289 euro, con un risparmio considerevole e un prezzo che rappresenta il nuovo minimo storico per lo smartphone. C’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili. L’offerta è valida per diverse colorazioni. Per sfruttare lo sconto è disponibile il link qui di sotto:

