iPhone 13 (256GB) Rosa: su Amazon RISPARMI 160 euro

Tra le Offerte di Primavera Amazon uno dei protagonisti assoluti è lui, l’iPhone 13 da 256GB nell’esclusiva colorazione Rosa. Oggi è in sconto di 160 euro, con il prezzo finale pari a 899 euro. E se pensi che sia un prezzo fuori dalla tua portata, puoi sempre scegliere il pagamento rateale in 12 rate senza interessi offerto da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

iPhone 13 (256GB) Rosa in sconto di 160 euro con le Offerte di Primavera Amazon

Nelle classifiche dei telefoni più venduti nell’ultimo anno, iPhone 13 fa la voce grossa insieme ai nuovi iPhone. Un successo destinato a proseguire ancora per l’iPhone base di un anno e mezzo fa, che va a migliorare le prestazioni del precedente iPhone 12 grazie soprattutto all’implementazione del nuovo processore proprietario A15 Bionic, lo stesso per intenderci montato su iPhone 14 e iPhone 14 Plus quest’anno. Ottimo come sempre il pannello OLED da 6,1″, eccezionale l’esperienza d’uso regalata dal nuovo A15 Bionic, a cui affianca 4GB di RAM e 256GB di memoria interna. Si supera anche nell’autonomia, con il 30% circa di carica residua al termine di una giornata impegnativa. Per concludere, rimane il telefono di riferimento a livello video, con l’aggiunta su questo modello della nuova modalità cinematografica.

Per attivare l’opzione del pagamento rateale è sufficiente che ti colleghi alla pagina dell’offerta, scorri giù e clicca sul riquadro Pagamenti mensili Amazon sotto la voce Pagamenti rateali. Dopodiché procedi aggiungendo al carrello l’articolo.

Se vuoi sorprendere la persona che ami con un iPhone esclusivo, allora l’ultimo iPhone Rosa è davvero quello che fa al caso tuo. Prendilo in 12 rate mensili a interessi zero da 74,92 euro al mese approfittando delle Offerte di Primavera Amazon.

