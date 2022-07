iPhone 13 (256 GB): saldi ESTIVI, tuo con lo sconto del 15%

Se state cercando nuovo smartphone di fascia altissima e non sapete cosa comprare, vogliamo darmi un suggerimento, anche perché questo smartphone è oggi il super sconto su Amazon. Parliamo di iPhone 13 con memoria da 256 GB e in colorazione Mezzanotte. Questo è il telefono più venduto dell’ultimo periodo e, nonostante siano passati diversi mesi dal suo debutto, è più appetibile che mai. Si trova a soli 899,00€ su Amazon.

iPhone 13: oggi conviene più che mai

Abbiamo appreso anche che iPhone 14 potrebbe essere molto simile a questo telefono, poiché potrebbe presentare lo stesso processore ma potrebbe anche avere il medesimo design con tacca, due fotocamera posteriore disposte diagonalmente. Come detto, Apple potrebbe inserire il Bionic A15 all’interno dei nuovi terminali, rendendo di fatto iPhone 13 la miglior soluzione presente in commercio.

Lo sconto di oggi presente su Amazon ci piace moltissimo, anche perché ci permette di portare a casa un telefono di Apple a soli 899,00€ al posto di 1059,00€. Ci sono 256 GB di memoria e questo ti permetterà di inserire all’interno tantissime applicazioni, tantissime fotografie e moltissimi video. Lo spazio vi sembrerà quasi infinito e se proprio vorrete aumentarlo, vi suggeriamo un abbonamento ad iCloud+ da 200 GB all’anno a soli 3,99 € al mese.

I motivi per comprarlo da Amazon sono moltissimi: avete la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto, ma avrete anche le spedizioni gratuite incluse nel prezzo e la consegna velocissima in pochi giorni grazie al servizio di Amazon Prime, destinato agli utenti abbonati alla piattaforma. Le novità non finiscono qui perché c’è anche l’assistenza sette giorni su sette da parte degli esperti e dei tecnici del sito, nonché la garanzia ufficiale di Apple per un anno. Insomma acquistarlo oggi è più conveniente che mai, ma fate presto perché le scorte potrebbero essere poche e non sappiamo per quanto tempo questa offerta rimarrà attiva.

Buon divertimento con il vostro nuovo iPhone 13.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

