iPhone 13 (256 GB) al MINIMO STORICO su Amazon (879€)

iPhone 13 va a migliorare un iPhone 12 che aveva segnato un importante salto generazionale rispetto alla precedente generazione. Lo fa con il nuovo processore A15 Bionic e un’autonomia sorprendente. Se devi sostituire il tuo vecchio iPhone con un modello di fatto nuovo, o se stai seriamente pensando di passare da Android a iOS e non hai un budget così elevato da poterti permettere gli ultimi iPhone (e i prossimi), iPhone 13 è l’acquisto ideale.

Soprattutto oggi, grazie all’ultima offerta di Amazon che non solo porta il prezzo di iPhone 13 (256 GB) al minimo storico di 879 euro, ma regala anche l’opzione del pagamento in 12 rate senza interessi da 73 euro al mese. Fai presto però, prima che la disponibilità termini.

iPhone 13 (256 GB) protagonista dell’offerta del giorno

Non c’è molto altro da aggiungere, se non che ci troviamo di fronte all’offerta del giorno da parte di Amazon. La modalità cinematografica per i video è la killer feature che porta il comparto multimediale di iPhone 13 a un altro livello rispetto a quello della precedente generazione.

Come tutti i dispositivi Apple, è un telefono pensato per durare a lungo: dell’autonomia abbiamo già parlato, un plauso va fatto anche per la connettività (Wi-Fi 6, 5G, NFC, GPS, Apple Pay e Wallet) e al solito imbattibile supporto del sistema operativo (lui esce con iOS 15, supportato nello stesso anno anche da iPhone 6S, commercializzato 6 anni prima).

Metti in carrello ora iPhone 13 (256 GB) per assicurarti il prezzo al minimo storico e la possibilità di acquistarlo in 12 rate a interessi zero da 73 euro al mese. La consegna gratuita è prevista entro la giornata del 24 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.