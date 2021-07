Secondo un nuovo report proveniente dalla catena di approviggionamento di Apple, sembra che i nuovi melafonini del 2021 si chiameranno proprio iPhone 13. Da quanto si evince da un nuovo rapporto, uno dei siti di produzione della mela di Cupertino afferma di avere le risposte a una domanda sui dispositivi prossimi al debutto: quale nome sceglierà l'azienda?

iPhone: come si chiameranno i modelli in arrivo?

Mentre ci riferivamo ai modelli di quest'anno come iPhone 13, sono state sollevate altre possibilità. Alcuni rumor hanno sostenuto che le presunte modifiche per i dispositivi di quest'anno faranno sì che l'OEM di Tim Cook chiamerà i nuovi device “iPhone 12S”. Altri hanno suggerito che, poiché il numero 13 viene considerato come un numero sfortunato, la compagnia potrebbe evitare tale nomenclatura o addirittura eliminare del tutto la numerazione, utilizzando semplicemente il nome iPhone con l'anno come identificatore, come già fa con i Mac e gli iPad.

La confusione regna sovrana: il report di oggi afferma che i melafonini si chiameranno “iPhone 13”, senza se e senza ma: “Il nuovo iPhone di Apple quest'anno è entrato nella fase del conto alla rovescia delle scorte e la catena di approvvigionamento ha riferito che il nuovo telefono di quest'anno si chiamerà iPhone 13“.

Le indiscrezioni suggeriscono che il principale assemblatore di device sarà Foxconn, il quale continuerà a ricevere la maggior parte degli ordini. Pegatron realizzerà il modello “Mini”.

Una seconda domanda è relativa alla disponibilità sul mercato dei nuovi gadget. Una volta era facile rispondere: dall'iPhone 5 all'iPhone 8, i modelli di ogni anno erano disponibili a settembre. Le cose sono cambiate con l'iPhone X, tuttavia, e da allora abbiamo visto prodotti presentati a settembre/ottobre e commercializzati a novembre.

Il rapporto suggerisce che l'annuncio avverrà a settembre e che i fornitori inizieranno a spedire nel terzo trimestre, ma poiché Apple ha bisogno di accumulare telefoni per prepararli alla vendita, ciò fornisce informazioni limitate sulla disponibilità effettiva:

La catena di approvvigionamento riferisce che il nuovo iPhone di quest'anno tornerà alla situazione annunciata nel settembre dell'anno precedente. L'assemblatore inizierà la spedizione nel terzo trimestre e il picco del tiro cadrà nel quarto trimestre.

Apple

Smartphone