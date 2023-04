iPhone 13 (128GB): su ePRICE il prezzo è quello GIUSTO

Come un lampo. In queste prime ore di oggi su ePRICE c’è un’offerta da non perdere sull’iPhone 13 nel taglio da 128GB in colorazione Galassia: grazie al 15% di sconto, l’iPhone più venduto del 2022 lo puoi acquistare a 737,90 euro anziché 870 euro, per un risparmio di oltre 130 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. In più benefici della spedizione gratuita e della possibilità di pagare in tre comode rate con Oney, pagando soli 9,50 euro di commissione.

iPhone 13 in sconto di 132 euro su ePRICE

Con il 28% delle vendite totali, nel 2022 iPhone 13 è stato il telefono più venduto da Apple l’ultimo anno, mettendosi alle spalle iPhone 13 Pro Max e il nuovo iPhone 14 Pro Max. E anche quest’anno le vendite procedono a gonfie vele, vista anche la scelta di Apple di dotare dello stesso processore l’iPhone 14 base.

Non è un caso che la maggior parte degli addetti ai lavori ritenga l’iPhone 13 come l’iPhone più riuscito da un po’ di tempo a questa parte. Ha un’ottima autonomia, un ottimo comparto camere e un software che offre prestazioni eccellenti in ogni momento della giornata. In più presenta un design ancora una volta in grado di fare la differenza, tra leggerezza (174 grammi) e materiali premium per la rifinitura.

Unisciti anche tu alla festa approfittando della super offerta di ePRICE per risparmiare 132 euro sul prezzo di vendita. Un risparmio che è difficile riuscire a trovare altrove, in primis su Amazon, dove lo stesso modello è venduto al prezzo di 799 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.