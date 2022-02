iPhone 13 128GB PRECIPITA su Amazon: 139€ di sconto per poco

iPhone 13 è in sconto pazzesco su Amazon nell'edizione con 128GB di storage interno di colore bianco. Risparmi subito 139€ e lo prendi a 799€ e le spedizioni sono rapide e gratis, ma i pezzi a disposizione pochissimi.

iPhone 13: sconto Amazon top

Uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni. La line up più moderna di melafonini, nella sua versione più equilibrata. Display di ottima qualità sufficientemente ampio, ottima autonomia energetica a fotocamera in grado di rispondere a ogni esigenza.

Ovviamente, a disposizione hai l'immenso potenziale del sistema operativo iOS, ormai all'edizione 15. Un OS unico, che rende semplice e naturale qualsiasi operazione, sfruttando al massimo il potenziale dell'hardware, grazie a una ottimizzazione pazzesca.

Bellissimo esteticamente – e super robusto – il design vintage industrial tipico di questa line up è assolutamente irresistibile e sottolinea ancora di più il fascino premium di questi device.

Il momento di approfittare di una ghiotta opportunità Amazon e portare a casa iPhone 13 128GB a 799€ circa appena, è adesso. Risparmia subito 139€ e ricevilo a casa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.