iPhone 13 (128GB): è di MediaWorld l'offerta MIGLIORE del giorno

La promo Let’s Go di MediaWorld torna a colpire. Dopo la super offerta per il Galaxy A54 da 256 GB, torniamo a parlarvi delle offerte del giorno con protagonista stavolta l’iPhone 13. Il modello da 128GB è in offerta a 769,99 euro: si tratta del prezzo più basso di giornata.

C’è solo un piccolo problema: l’iniziativa Let’s Go termina alla mezzanotte di oggi, diciamo quindi che devi scegliere subito prima che la disponibilità stessa del telefono termini (è uno dei prodotti più richiesti di giornata, di conseguenza non ti garantiamo che resterà disponibile fino alla mezzanotte).

iPhone 13 in super offerta sul sito ufficiale di MediaWorld

Come metro di paragone abbiamo scelto Amazon, dove lo stesso modello di iPhone 13 costa 777 euro, quindi quasi 10 euro in più rispetto al prezzo a cui viene venduto sul sito mediaworld.it.

E poi lo sapevi che acquistare un iPhone da MediaWorld dà accesso a tutta una serie di servizi che Amazon e gli altri siti non offrono? Finanziamento su misura con la rata che preferisci, valutazione del tuo iPhone usato nell’ambito del servizio iChange, 4 mesi gratuiti di Apple Music e 3 mesi gratis di iCloud+, con uno spazio di archiviazione cloud pari a 50GB.

L’iPhone 13 anche in questi primi tre mesi del nuovo anno si conferma uno dei telefoni più venduti in tutto il mondo, merito di un bilanciamento che pochi altri iPhone riescono a offrire. Il nostro consiglio è di approfittare ora dell’offerta MediaWorld per poterlo comprare al prezzo più basso del giorno e usufruire dei servizi Apple proposti da MW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.