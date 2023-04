iPhone 13 (128 GB) verde: prezzo STREPITOSO su Amazon ancora per poche ore

Il meraviglioso iPhone 13 da 128 GB in colorazione verde si porta a casa oggi ad un prezzo semplicemente meraviglioso. Il dispositivo infatti, campione di vendite e di successi per mesi e mesi, lo portate a casa a soli 784,99€ al posto di 939,00€. Capite bene che si tratta di un risparmio super per un gadget che è semplicemente incredibile. Il device infatti, vanta un rapporto qualità-costo ineccepibile. Vanta specifiche al top, caratteristiche premium e non solo.

Grazie ad Amazon avrete poi una serie di vantaggi non da poco; fra tutti, citiamo le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Avrete anche la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio nostrano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può usufruire della possibilità di dilazionare l’importo in comode rate, anche a tasso zero, con il sistema interno al sito o con il servizio di Cofidis. Dulcis in fundo, avrete accesso ad un anno di garanzia con Apple o a due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 13 (128 GB): acquistatelo ora

iPhone 13 (128 GB) ha uno schermo OLED da 6,1 pollici Retina che si vede benissimo in ogni condizione; ha un frame in alluminio e una back cover in retro che supporta la MagSafe charging o la ricarica wireless. Il SoC è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G che fa girare fluidi tutti i software. Ottima anche la batteria e il comparto fotografico di punta con sensori all’avanguardia.

A soli 784,99€ è il telefono da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.