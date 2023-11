iPhone 13 (128 GB): a soli 679€ è sempre una buona idea

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple semplicemente sensazionale; si chiama iPhone 13 ed è un prodotto spettacolare. È uscito due anni fa sul mercato internazionale ma è ancora oggi, un prodotto di punta veramente eccellente sotto tutti i punti di vista. Il modello da 128 GB, in colorazione galassia, si trova a soli 679,00€, spese di spedizione incluse. Ciò implica che non dovrete spendere un singolo centesimo per portarvelo a casa e che avrete, in omaggio con il costo del device, anche la consegna celere in meno di 24 o 48 ore. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è irrinunciabile. Fate presto se site interessati/e all’acquisto; le scorte potrebbero andare “sold out” da un momento all’altro.

iPhone 13: il Best Buy del giorno

Questo smartphone di Apple si presenta come uno smartphone leggero, versatile, potente e con un’ottima scheda tecnica. Dispone di una batteria capiente e generosa che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica. A tal proposito, sappiate che si ricarica in modo rapido con la wireless charging, via MagSafe, sfruttando il cavo Lightning, ma non solo. Il processore interno spinge tanto: è un Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato e ha uno schermo OLED Retina da 6,1″ super risoluto con refresh rate da 60 Hz, cornici sottili e notch per la selfiecam e i vari sensori. Posteriormente c’è un comparto fotografico composto da due lenti da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto assurde anche al buio.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 679,00€, spese di spedizione incluse, e dispone della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Il modello in sconto è quello da 128 GB in colorazione galassia.

