iPhone 13 (128 GB) a meno di 790€ su Amazon: è il Best Buy del giorno

Oggi vogliamo parlarvi di un classico senza tempo, iPhone 13 del 2021 con ben 128 GB di memoria interna. Questo gioiello, che trovate su Amazon al prezzo speciale di soli 789,99€, è in super sconto. Il valore di listino sarebbe di 939,00€, ma grazie alle offerte del noto portale di e-commerce americano avrete diritto ad un risparmio incredibile pari al 16%. Non lasciatevi sfuggire questa occasione; lui è il telefono giusto da acquistare oggi se volete un nuovo melafonino di punta senza spendere troppo. È vero, costa molto, ma non così tanto come il fratellone Pro o come il gigante Pro Max. Altresì, sappiate che potrete dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o in cinque pagamenti mediante il sistema interno al sito, a tasso zero.

iPhone 13 (128 GB): conviene acquistarlo da Amazon

Il telefono viene venduto e spedito da Amazon. Il modello in sconto è quello in colorazione verde con schermo Retina OLED da 6,1 pollici e con 128 GB di memoria interna. Fra le altre cose, dobbiamo ricordarvi che il dispositivo gode delle spese di spedizione gratuite, c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. Ci si potrà far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e volendo, si avrà diritto anche ad altri vantaggi esclusivi come il reso gratuito e i due anni di assistenza tecnica, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 13 è un mostro di potenza, sempre attuale, con un chip all’avanguardia e un comparto fotografico che assicura scatti incredibili anche al buio. C’è la Cinema Mode, lo slow motion e altre funzionalità smart pensate per i content creator.

A soli 789,99€ questo è il miglior iPhone da acquistare oggi; fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

