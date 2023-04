iPhone 13 (128 GB) a meno di 670€ su Amazon: l'occasione che stavate aspettando

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple semplicemente sensazionale. Parliamo del potentissimo leggero, versatile, affascinante, concreto iPhone 13, un device che sa dire la sua anche dopo diversi anni dal suo debutto. Nello specifico, il modello che vi proponiamo è un ricondizionato (ma in condizioni eccellenti, indistinguibile dal nuovo, in colorazione Midnight e con 128 GB di memoria interna) che si trova su Amazon al prezzo speciale di 669,90€, spese di spedizione incluse. Gli accessori presenti in confezione saranno certificati e compatibili, anche se non originali. La batteria poi, avrà una capacità superiore all’80%. Insomma, questo è un best buy sotto tutti i punti di vista; approfittatene adesso.

iPhone 13 (128 GB) su Amazon: Best Buy incredibile

Capite bene che è un costo veramente irrisorio per un gadget fantastico, che è sì usato ma ispezionato, sanificato e rimesso in carreggiata dagli esperti del sito di Amazon Gode infatti della garanzia di Amazon Renewed e di altri vantaggi esclusivi; citiamo infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPhone 13 è un flagship eccezionale, dotato di una selfiecam che realizza videocall in altissima risoluzione, di due lenti sulla back cover aventi risoluzione di 12 Mpx ciascuna e che girano video in 4K HDR Dolby Vision. Tante le chicche software: slow-motion, HDR, panorama, cinema mode e non solo.

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, c’è una batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e lo schermo è un meraviglioso pannello Retina OLED da 6,1 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce. A 669,90€ questo è l’iPhone giusto da acquistare oggi, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.