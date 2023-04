iPhone 13 (128 GB) a 777€ su Amazon: è lui quello giusto da comprare

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa; il potentissimo e meraviglioso iPhone 13 da 128 GB, il telefono più venduto degli ultimi mesi, oggi costa solo 777,o0€ grazie agli sconti folli di Amazon. Capite bene che si tratta di un prezzo super per uno dei gadget più richiesti di sempre. Il modello in sconto è quello in colorazione azzurra, ma in realtà ci sono anche le altre versioni a questo costo. Il prezzo originale sarebbe di 939,00€, quindi qui si risparmiano diverse centinaia di euro, con un valore totale pari al 17%.

iPhone 13: il Best Buy del giorno

iPhone 13 è un prodotto eccellente; ha un comparto fotografico da paura composto da due lenti da 12 Mpx ciascuna, gira video in 4K HDR Dolby Vision e in Cinema Mode, ha un SoC Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, presenta uno schermo OLED da 6,1 pollici e ha un frame in alluminio piacevole alla vista e al tatto. Non manca la ricarica rapida via wireless, con la tecnologia MagSafe o con il classico cavo Lightning.

Fra le altre cose poi, dobbiamo ricordarvi che il gadget è venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano; questo implica che ci saranno le spese di spedizione totalmente gratis per gli iscritti alla piattaforma Amazon Prime, ma che si godrà di numerosi vantaggi esclusivi. In primo luogo citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, c’è un anno di garanzia con Apple e due anni di assistenza tecnica gratuita, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, con Amazon stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.