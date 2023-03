iPhone 12: ricondizionato e ad un OTTIMO PREZZO con QUEST'OFFERTA di Amazon

Gli iPhone ricondizionati sono sempre degli ottimi acquistati e con la nuova offerta Amazon è possibile accedere ad una promozione davvero molto interessante. In questo momento, infatti, è possibile acquistare un iPhone 12 128 GB ricondizionato al prezzo scontato di 487 euro. Lo smartphone viene proposto in condizioni eccellenti e può beneficiare della garanzia Amazon Renewed di 1 anno.

Ci sono tutti gli elementi giusti per portarsi a casa un nuovo iPhone. Si tratta dell’offerta giusta per acquistare un nuovo iPhone ancora validissimo e in ottime condizioni con un prezzo decisamente conveniente. A disposizione degli utenti ci sono diverse colorazioni tra cui scegliere. Per chi vuole risparmiare qualcosa c’è anche il taglio da 64 GB. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 12: ad un prezzo ottimo in versione ricondizionata con condizioni eccellenti su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 12 è ancora validissima. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,1 pollici che viene supportato dal SoC Apple A14 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore in grado di offrire ottime prestazioni. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS 16, supportato costantemente da Apple.

