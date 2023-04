iPhone 12 (ricondizionato) a meno di 420€ su Amazon: BEST BUY imperdibile

Oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa presente su Amazon: il meraviglioso iPhone 12 del 2020, in versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti e con ben 64 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 419,99€, spese di spedizione incluse. No, non state sognando. È un costo bassissimo per un device che sa dire la sua ancora oggi, nonostante le nuove uscite.

Il design infatti è molto simile a quello dell’ultimo iPhone 14 (differisce nel notch di grandi dimensioni e nel comparto fotografico con le lenti disposte verticalmente e non diagonalmente), ha un processore attualissimo (l’ottimo Apple Bionic A14 che ritroviamo anche in iPad 2022), presenta il modem 5G per la connettività next-gen e ha una bellissimo schermo OLED Retina da 6,1 pollici. Non di meno, anche l’autonomia è strepitosa: merito di una batteria capiente che, nella versione qui indicata, dispone di una capacità superiore all’80%, quindi non dovrete temere nulla. Il telefono è stato ispezionato, sanificato, rimesso a nuovo dai tecnici del sito. Gode di un anno di garanzia con Amazon Renewed e in più vi segnaliamo che non presenta difetti estetici visibili ad occhio nudo. Si presenta “come nuovo”, quindi sarà indistinguibile da un gadget appena uscito dalla fabbrica.

iPhone 12 e meno di 420€: perfetto per tutti

La vera domanda è: “a chi si rivolge iPhone 12?” Bhè, la risposta è molto semplice: a tutti. Di fatto, è un ottimo prodotto che fa al caso di tutti. Il comparto fotografico è fantastico: si possono realizzare ottimi scatti con le due fotocamere da 12 Mpx ciascuna e si possono girare splendidi video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema. Il processore fa girare fluidi tutti i software e le applicazioni e lo schermo è una vera e propria goduria per gli occhi: è un pannello Retina OLED da 6,1 pollici.

A soli 419,99€ questo iPhone 12 è lo smartphone giusto da comprare oggi, ma siate veloci.

