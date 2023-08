iPhone 12 Pro Max: l'affare che stavi aspettando è QUI

L’acquisto di un nuovo smartphone è sempre una decisione importante, poiché influenzerà la tua esperienza quotidiana di comunicazione, lavoro, intrattenimento e molto altro ancora. Oggi vogliamo consigliarti un dispositivo ricondizionato ma in condizioni eccellenti che, anche se è uscito nel 2020, è ancora un ottimo prodotto da comprare, ma anche un buon investimento per il futuro. iPhone 12 Pro Max è un terminale di fascia alta che offre prestazioni potenti, una fotocamera eccezionale e un design elegante. Lo trovi su Amazon, ricondizionato come nuovo, a soli 696,00€.

iPhone 12 Pro Max: il Best Buy del giorno

iPhone 12 Pro Max è alimentato dal potente chip A14 Bionic, il cuore tecnologico che offre velocità di elaborazione e reattività sorprendenti. Questo significa che potrai navigare tra le app, effettuare multitasking e goderti il gaming senza ritardi o intoppi.

La fotocamera è una delle sue caratteristiche più accattivanti. Con una configurazione a tre lenti, questo dispositivo è in grado di offrire risultati straordinariamente nitidi e dettagliati. La tecnologia avanzata di stabilizzazione dell’immagine ottica riduce al minimo la sfocatura nelle foto e nei video, mentre la modalità Notte consente di catturare scatti sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Se sei appassionato di fotografia o vuoi semplicemente catturare i momenti speciali in modo straordinario, lui sarà il cameraphone adatto alle tue esigenze.

Vanta un display Super Retina XDR da 6,7 pollici che offre colori vivaci, contrasto elevato e luminosità impressionante. Questo schermo offre un’esperienza visiva coinvolgente per il gaming, la visione di video e la navigazione su internet. La tecnologia OLED garantisce neri profondi e colori vibranti, rendendo ogni contenuto visivo ancora più accattivante.

È compatibile con la tecnologia 5G, che consente velocità di connessione incredibilmente rapide per il download, lo streaming e la navigazione web e il telefono continua a ricevere aggiornamenti software costanti da parte di Apple. Questo significa che avrai ancora accesso alle nuove funzionalità, alle nuove features di iOS 17, alle patch di sicurezza e avrai anche diversi miglioramenti nelle prestazioni generali del dispositivo. È un ricondizionato come nuovo, ma non dovrete temere nulla: è stato sanificato, ripristinato e controllato dagli esperti di Amazon e gode di un anno di garanzia con il programma Amazon Renewed. Lo trovi su Amazon a 696,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.