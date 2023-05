iPhone 12 Pro Max in offerta ad appena 649€ (ricondizionato Amazon Renewed)

È arrivato il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone 12 Pro Max. Con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone ricondizionato e garantito Amazon Renewed al prezzo scontato di 649 euro per la variante da 128 GB. Per chi vuole qualcosa in più in termini di memoria, invece, c’è la variante da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 745 euro. Per entrambe le varianti ci sono diverse colorazioni su cui puntare. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 12 Pro Max ricondizionato e garantito Amazon Renewed ad un ottimo prezzo

Chi è alla ricerca di un nuovo iPhone può ora valutare l’acquisto di un nuovo iPhone 12 Pro Max ricondizionato e garantito Amazon Renewed. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici oltre che del potente SoC Apple A14 Bionic, in grado di garantire una marcia in più in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore che offre prestazioni di fascia nettamente superiore rispetto ai concorrenti disponibili a questo prezzo. Lato software, invece, c’è il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile, con tutte le ultime funzioni sviluppate da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Pro Max ricondizionato da 128 GB al prezzo scontato di 649 euro. In alternativa, c’è la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 745 euro. A disposizione degli utenti interessati all’acquisto ci sono svariate colorazioni disponibili tutte in pronta consegna.

Per accedere alle offerte è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.