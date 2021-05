iPhone 12 Pro Max è lo smartphone top di gamma di casa Apple; soltanto per oggi, il dispositivo si trova ad un prezzo veramente molto vantaggioso all’interno della nota piattaforma di e-commerce americana, Amazon. Il prodotto è venduto e spedito dall’azienda, pertanto gode delle molteplici garanzie e della spedizione celere e gratuita che il servizio offre. Non di meno, è possibile acquistarlo pagando in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis. Il prezzo a cui viene venduto oggi è scontato di 110€, ovvero 1299€ per la variante in colorazione “Pacific Blue” e con 256 GB di storage al suo interno.

iPhone 12 Pro Max: tanti motivi per volerlo

Impossibile non amare questo device: al di là delle sue dimensioni mastodontiche (parliamo di un peso che supera i 200 grammi e uno schermo di oltre 6,7 pollici), il prodotto è un top di gamma in tutto e per tutto.

Il pannello vanta la risoluzione Retina ma dispone del refresh rate a soli 60Hz; poco male, le immagini sono sempre perfette e vibranti in ogni contesto e non manca la tecnologia OLED che garantisce neri profondi e una brillantezza unica.

Ci soon tre fotocamere da 12 MPX (wide, ultra wide e tele) abbinate ad un flash LED e ad un modulo LiDAR. Infine, troviamo un processore top di gamma Apple Bionic A14 realizzato con un processo costruttivo a 5 nanometri. Non c’è che dire, il telefono è perfetto per i content creator grazie alle sue ottime prestazioni fotografiche e video e alla batteria dall’autonomia semplicemente esagerata.

iPhone 12 Pro Max è unico nel suo genere e non ha praticamente rivali nel campo, se non i flagship Android come il Mi 11 Ultra, il Galaxy S21 Ultra, l’OPPO Find X3 Pro e il OnePlus 9 Pro. Ammesso che vogliate il software di casa Google. In casa Apple, difficile trovare di meglio.

