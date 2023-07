iPhone 12 Pro in sconto a 567€ è da prendere subito (ricondizionato Amazon)

È il momento giusto per acquistare iPhone 12 Pro. Lo smartphone è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente di completare l’acquisto con un prezzo scontato di 567 euro. Lo sconto riguarda la variante da 128 GB del dispositivo di Apple, proposta in diverse colorazioni e, soprattutto, in una versione ricondizionata con garanzia Amazon Renewed. Lo smartphone è disponibili in “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni visibili da 30 cm e con una batteria con capacità superiore all’80% della capacità originale. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 12 Pro ricondizionato: in sconto su Amazon

iPhone 12 Pro è uno smartphone davvero completo e ricco di funzionalità, ideale per chi ha bisogno di un nuovo iPhone “pro” con una spesa nettamente inferiore rispetto a quanto richiesto oggi per iPhone 14 Pro. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, del potente SoC Apple A14 Bionic e di una tripla fotocamera posteriore.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare l’ottimo iPhone 12 Pro 128 GB ad un prezzo scontato di 567 euro. La promozione consente di mettere le mani su di una versione ricondizionata e garantita Amazon Renewed dello smartphone che viene proposta in “condizioni eccellenti“.

Lo smartphone venduto su Amazon in questo momento non presenta danni visibili alla scocca da almeno 30 cm e presenta una capacità della batteria superiore all’80% della capacità originale. Lo sconto è valido per diverse colorazioni dello smartphone. Con pochi euro in più, inoltre, è possibile puntare anche sulle versioni da 256 GB e 512 GB.

Per scegliere la versione da comprare e completare l’acquisto del nuovo iPhone 12 Pro ricondizionato è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.