iPhone 12 Pro in offerta a 568€ è il ricondizionato Amazon DA PRENDERE

Gli iPhone ricondizionati sono sempre molto richiesti e il programma Amazon Renewed è l’occasione giusta per acquistarne uno. In questo momento, con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare un iPhone 12 Pro 128 GB al prezzo scontato di 568 euro. L’offerta riguarda un modello in condizioni “eccellenti” e coperto da garanzia Amazon Renewed.

Lo smartphone è disponibile in varie colorazioni ma solo alcune sono proposte al prezzo indicato. In ogni caso, la versione da 128 GB è sempre disponibile a meno di 600 euro, a prescindere dalla colorazione scelta. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

iPhone 12 Pro 128 GB: ricondizionato e garantito in offerta su Amazon

iPhone 12 Pro ha ancora tanto da dire: lo smartphone è dotato di specifiche tecniche davvero complete e può contare sul processore Apple A14 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. C’è anche un display OLED da 6,1 pollici e con un pannello di qualità da fascia alta.

Tra le specifiche tecniche dello smartphone troviamo una tripla fotocamera posteriore. La versione ricondizionata è in “condizioni eccellenti”: non ci sono segni di usura visibili a distanza di 30 centimetri e la batteria presenta una capacità superiore all’80% di quella originaria.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Pro 128 GB in versione ricondizionata e garantita Amazon Renewed. L’offerta in corso permette l’acquisto al prezzo scontato di 568 euro. In sconto ci sono varie colorazioni con alcune che hanno prezzi leggermente più alti (ma non superiori ai 600 euro) rispetto a quello indicato.

Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.