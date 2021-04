Il nuovo iPhone 12 Pro personalizzato di Caviar rende omaggio agli astronauti Gagarin e Armstrong e agli imprenditori dello spazio, Elon Musk e Jeff Bezos.

iPhone 12 Pro by Caviar: unico e raro

Caviar celebra il 60 ° anniversario del primo volo spaziale con le edizioni speciali di iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max che onorano gli astronauti Yuri Gagarin e Neil Armstrong ma anche il progettista di razzi russo Sergei Korolev, così come gli imprenditori dello spazio, Elon Musk e Jeff Bezos.

Le edizioni di iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max Yuri Gagarin hanno corpi in titanio di grado aeronautico con un orologio da navigazione simile a quello utilizzato dal cosmonauta russo per monitorare il suo tempo nello spazio. C’è anche una versione miniaturizzata del razzo Vostok-K sul retro. Questa variante ha un prezzo di partenza di $ 8.920.

L’iPhone di Neil Armstrong Edition abbandona i colori dell’edizione Yuri Gagarin per un design monocromatico. Sul retro del telefono, anch’esso realizzato in titanio, è inciso un disegno dell’astronauta che pianta la bandiera americana sulla luna. La data dello sbarco sulla luna è anch’essa incisa sul telefono insieme a uno schizzo della terra. Questa edizione speciale ha un pezzo della navicella spaziale Apollo 11 e un prezzo di partenza di $ 6450. Caviar produrrà solo 11 unità e ogni pezzo avrà il suo numero inciso sul lato del telefono.

La versione Korolev sembra stupenda con la sua infusione di oro 999 galvanizzato sul retro in titanio e attorno al bordo che gli conferisce un aspetto unico. Sul retro sono incise la data di lancio dello Sputnik e le parole “The Father of Practical Astronautics” in stampatello. Saranno prodotte 99 unità e il prezzo di partenza è $ 6760.

Per la versione Elon Musk, che parte da $ 6610, c’è anche un tocco d’oro sul retro del telefono. C’è una sagoma del fondatore di SpaceX insieme al pianeta Marte. Lungo l’anello che circonda il pianeta rosso sono incise le parole “L’inizio della colonizzazione di Marte” e la data di fondazione di SpaceX. Di fatto, quest’ultima quest’anno compie 19 anni.

C’è anche una versione su misura realizzata per un fan di Elon Musk e SpaceX soprannominata “Musk Be on Mars” che ha inciso sul retro una raffigurazione della navicella Dragon che si solleva. Questa versione ha un prezzo di partenza di $ 6910.

Per l’edizione Bezos, il fondello in titanio ha un tocco di blu e una piuma d’argento che raffigura il logo di Blue Origin. Ha inciso sul retro la scritta “Going To The Moon To Stay” . Anche la data del 29 aprile 2015 è visibile ed è è la data in cui il razzo New Shepard è stato lanciato per la prima volta. L’azienda produrrà 99 unità del telefono e il prezzo di partenza sarà di 5840 dollari.

