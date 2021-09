Il nuovo iPhone 12 Pro si trova in offerta su Amazon a 999 euro, si tratta del minimo storico per la versione da 128GB dello smartphone di Apple, con uno sconto del 16% e un risparmio di ben 190 euro.

iPhone 12 Pro da 128GB: caratteristiche principali

Lo smartphone spicca per il suo display Super Retina XDR da 6,1″ e il suo schermo realizzato in Ceramic Shield che è più duro di qualsiasi vetro per smartphone. Il chip A14 Bionic è il più veloce mai visto su smartphone ed è dotato anche di modulo 5G per download velocissimi e streaming di alta qualità.

Il sistema di fotocamere Pro da 12 MP (ultra‑grandangolo, grandangolo, teleobiettivo) con estensione dello zoom ottico pari a 5x, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision permettono di scattare foto di qualità professionale. Lo Scanner LiDAR, invece, è favoloso per esperienze AR ottimizzate e ritratti in modalità Notte. Anteriormente spicca una fotocamera TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Tutto questo può essere vostro al prezzo incredibile di 999 euro invece di 1.189 euro con un risparmio di ben 190 euro pari a uno sconto del 16%. Consegne gratuite e rapide in tutta Italia.

