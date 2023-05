iPhone 12 Pro con QUEST'OFFERTA bastano 568€ (ricondizionato Amazon)

Scegliere un iPhone ricondizionato può essere la scelta giusta per accedere ad un modello completo, veloce e ad un ottimo prezzo. È il caso della nuova offerta Amazon dedicata al sempre validissimo iPhone 12 Pro. Lo smartphone, in versione ricondizionata, con condizioni eccellenti e con garanzia Amazon Renewed, è disponibile al prezzo scontato di 568 euro per la variante da 128 GB. Lo sconto riguarda solo alcune colorazioni ma le altre varianti cromatiche sono disponibili con pochi euro in più. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

iPhone 12 Pro 128 GB ricondizionato: l’offerta di Amazon è davvero ottima

L’ottimo iPhone 12 Pro può contare su di una scheda tecnica davvero completa: lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del potente SoC Apple A14 Bionic, in grado di garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con prestazioni eccellenti.

Lo smartphone è proposto come ricondizionato e in condizioni eccellenti. Questo vuol dire che la batteria supera l’80% della sua capacità originale e che non ci sono segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Si tratta, quindi, di un modello completo e in perfetto stato, ideale per chi ha bisogno di un nuovo iPhone “Pro” ma non intende spendere le cifre richieste da Apple per i modelli nuovi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Pro 128 GB al prezzo scontato di 568 euro. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un modello in ottime condizioni e con garanzia Amazon Renewed. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.