iPhone 12 Pro (256 GB) ricondizionato: a questo prezzo è IMPERDIBILE

Se siete interessati ad un melafonino di fascia alta e desiderate un prodotto top, dalle alte prestazioni, con tanta memoria di bordo ma con un costo contenuto, oggi vi suggeriamo l’acquisto di un iPhone 12 Pro. A nostro avviso, il terminale si presenta come un best buy unico su tutti i punti di vista; viene venduto da un negozio terzo ma è spedito da Amazon e ciò implica che si potrà usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e perfino del pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Ovviamente si tratta di un ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo, senza difetti estetici evidenti e con una batteria avente capacità superiore all’80%. Lo pagherete solo 559,00€, spese di spedizione incluse. A questo prezzo è infatti imperdibile e noi vi consigliamo di prenderlo seriamente in considerazione ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili. Il modello in questione vanta 256 GB di memoria interna ed è in colorazione “grigio siderale”.

iPhone 12 Pro: il top di gamma più incredibile del momento

Questo smartphone di punta di Apple è ancora oggi un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista; partiamo dal design ancora attuale, con un frame in acciaio inossidabile e una back cover in vetro satinato. I bordi sono squadrati, come vuole la moda del momento e il comparto fotografico dispone di tre sensori evoluti che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema e permettono anche di scattare in ProRAW.

Ha uno schermo OLED da 6,1″ con cornici contenute e con un notch sul versante superiore che cela la selfiecam e i vari sensori di bordo. Come non citare poi il processore premium, il fantastico Apple Bionic A14 con modem 5G che assicura prestazioni top con qualsiasi app. A soli 559,00€ questo iPhone 12 Pro è da acquistare immediatamente, ma siate veloci.

