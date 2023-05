iPhone 12 mini: top di gamma COMPATTO con modem 5G a meno di 370€ su Amazon

Se state cercando uno smartphone di Apple piccolo, compatto, prestante e che, soprattutto, costi poco, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente alle vostre esigenze. Si chiama iPhone 12 mini ed è un piccolo gioiello uscito nel mese di ottobre 2020, in piena pandemia mondiale. Ricordiamo che all’epoca il colosso di Cupertino sposta il suo annuale keynote di lancio dei melafonini da settembre ad ottobre per via di alcuni problemi di produzione dovuti alla catena di approvvigionamento. Quello fu il primo anno che la società annunciò quattro modelli in una gamma di nuovi smartphone; in un mercato dominato dai “padelloni”, si pensava che il piccolissimo iPhone 12 mini avrebbe fatto un successo insperato. Purtroppo non fu così perché il pubblico amava i gadget di grandi dimensioni (e li ama tuttora). Questo non inficia la qualità del dispositivo stesso che, nella sua versione nera, ricondizionata, con 64 GB di Storage interni, si porta a casa ad un prezzo sensazionale, quasi irrisorio per ciò che offre: solo 369,00€ grazie agli sconti di Amazon.

iPhone 12 mini: il Best Buy del giorno su Amazon

iPhone 12 mini presenta uno schermo OLED da 5,4 pollici con cornici contenute, notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i vari sensori, con una batteria che dura un giorno con un uso medio-intenso, con una back cover in vetro che supporta, per la prima volta, i gadget MagSafe e con un comparto fotografico degno di una ammiraglia.

Ricordiamo che il telefono in questione è un ricondizionato, di conseguenza è usato ma rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito, ma non solo. Dispone di un design iconico e senza tempo, è piccolo, leggero e compatto e non presenta segni di difetti visibili ad occhio nudo. La batteria avrà una capacità superiore dell’80% e in più potrete godere della garanzia di Amazon Renewed di un anno. La spedizione è ovviamente gratuita e la consegna è celere; cosa potreste volere di più a soli 369,00€?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.